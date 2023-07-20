Экономист Ярослав Романчук объяснил, что для развития и трансформации Украины нам нужно верховенство права и реформирование судебной системы, чтобы она вернула доверие к себе.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как утверждает эксперт, трансформация нашей страны после войны требует базовых вещей экономики военного времени, одна из которых – мультивалютность. По его словам, это решает вопросы доступа к капиталу, коридоров капитала, инвестиций, формирования не только пула кредитов, но также и портфельных инвестиций, и прямых иностранных инвестиций, то есть это все будет радикально облегчено.

«И для того, чтобы все это пошло, первое и самое важное – это верховенство права, судебная система, которая в Украине токсична. Для того, чтобы решить вопрос доверия, я предложил две инновационные вещи, это вау-эффекты. Первое – это английская судебная система, которая должна быть частью всего конкурентного поля», - рассказывает Ярослав Романчук.

А второе, продолжает он, это достаточно инновационная вещь, против которой выступает, понятное дело, синдикат юристов, судей и адвокатов. Как объясняет экономист, по его идее два бизнесмена должны заключить сделку и прописать в договоре, что любые споры, которые у них возникают, решает такой-то человек или такая-то компания, и не важно, это выпускник Гарварда, киевского юридического вуза или нет, это вопрос доверия к авторитету, арбитру.

«Это местный отец не черного рынка, не серая экономика, а крестный отец как мудрец, я бы сказал не крестный отец, а мудрец, моральный авторитет. Восстановление института мудрецов является критически важным. Возможно, они (ред. – крестные отцы) станут ими, в 90-ые годы тоже были бандиты, а потом стали уважаемыми олигархами, бизнесменами, как получится», - объясняет Ярослав Романчук.

Как сообщала Politeka, Романчук заявил, что первая проблема функционирования украинской экономики в военное время – это одна валюта.

Также Politeka писала о том, что Романчук объяснил, что во время войны в Украине целиком хватило бы двух налогов.