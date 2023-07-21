Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Надо приватизировать высшее образование. Мне говорят, а как же обеспечивать развитие фундаментальной науки? Очень просто, например, я знаю, что у вас есть куча публикаций, вы – авторитетный ученый, ваши книги выпускаются каждые 3 года, вы – школа. Вот одна великая украинская математик, она уже великая, такому человеку, ради Бога, на тебе 20 миллионов долларов в год, создавай свою школу», - объясняет Ярослав Романчук.
По его мнению, это может быть и государственный грант, это может быть и институциональный грант бизнеса. Но в данной ситуации, подчеркивает экономист, если мы говорим о переходном этапе, деньги должны четко быть привязаны к каким-то людям, которые не заинтересованы в том, чтобы это все в карман шло.
В частности, констатирует он, если дать этому математику возможность здесь работать, она реально создаст 10, 20, 30 человек мирового уровня. То же самое, рассуждает гость программы, касается и айтишников, им нужно дать возможность создать свой университет со специалистами, в который учиться бы приходило каждый год все больше и больше человек.
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«Знаете, как в Новой Зеландии сделали среднюю школу? Деньги следуют за учеником. Когда они увидели, что отдельные школы пользуются популярностью, они дали возможность этим школам брать в аренду другие школы, они формируют коллектив учеников и зарабатывают на этом. Когда вы включаете мотив получения прибыли, все честно, прозрачно, лучшего не бывает», - рассказывает Ярослав Романчук.
Как сообщала Politeka, Романчук объяснил, что во время войны в Украине целиком хватило бы двух налогов.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал подрыв Крымского моста.