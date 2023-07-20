Философ Сергей Чаплыгин сообщил, что мы бы не понимали, что такое мир, если бы в мире не происходили войны.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Идеи находятся вне материального, вне физическиго мира. Эти идеи дают нам возможность материализовать и создать любую вещь. Война также присутствует в идее, потому что война – это всегда столкновение, противостояние с миром», – сообщил Сергей Чаплыгин.

По словам философа, поскольку существует мир, то и на уровне идеи всегда существует война. Как отметил Сергей Чаплыгин, если бы не было войн, разных противостояний, то мы бы не понимали, что такое мир, а если бы не было мира, мы постоянно бы находились в состоянии войны.

«К сожалению, в истории человечества они (войны – Ред.) всегда присутствовали, и от войны мы никуда не денемся. Просто иногда мы придаем ей какой-то смысл», - заявил Сергей Чаплыгин.

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