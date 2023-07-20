Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе рассказал, что Турция больше всего заинтересована в украинском зерне, поэтому пауза в зерновом соглашении только для того, чтобы зарабатывать больше.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По словам эксперта, больше всего Украина экспортирует свое зерно в Турцию, это также кукуруза и масло. К тому же, добавляет он, доля Украины на мировом рынке подсолнечного масла составляет 50%, а кукурузы – 18%. Далее, продолжает эксперт, украинское зерно больше всего идет в Румынию, Китай, Египет, Польшу и Пакистан.

«Но на первом месте Турция, поэтому Турция сегодня больше всего заинтересована в поставках зерна. Поэтому я уверен, что этот пропуск на 2-3 недели пока не будут происходить поставки, существует только для того, чтобы Эрдоган укрепил свой авторитет и чтобы поднять ставки», - рассуждает Георгий Биркадзе.

К тому же, утверждает он, Эрдоган сегодня заинтересован влиять на страны Африки, он и не просто так приехал в Саудовскую Аравию, ему нужно пустить там свои корни и взять деньги у арабов, потому что турецкая экономика в плохом состоянии. Кроме этого, напоминает эксперт, не считая Китая, Турция – первая страна, которая помогает россии петлять от санкций, в частности, через нее сегодня идет поставка массы российских товаров.

«Поэтому я уверен, что это договоренности между путиным и Эрдоганом, чтобы поднять ставки, чтобы Турция зарабатывала не 10 миллиардов, а 30. И они будут так зарабатывать, он же сейчас сделает так, чтобы все поставлялось только через Турцию. Я имею в виду также аммиак, удобрения», – утверждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, почему второй раз по Крымскому мосту ударили именно сейчас.

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