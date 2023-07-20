В результате проведения мероприятий по предотвращению правонарушений природоохранного законодательства работники Государственной экологической инспекции в Закарпатской области установили, что в природозаповедном фонде одного из региональных ландшафтных парков местного значения на землях Ужгородского района обнаружили более 230 пней от деревьев разных пород. Нанесенный ущерб составляет 28 миллионов гривен.

На место происшествия обнаружение нарушения работники Госэкоинспекции вызвали сотрудников полиции. Правоохранители по данному факту должны внести сведения в ЕРДР и провести расследование.

Материалы направлены в Закарпатскую областную прокуратуру для дальнейшего реагирования.

Согласно ст. 13 Конституции Украины напоминаем, что земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся внутри территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа исключительной (морской) экономической зоны являются собственностью украинского народа.