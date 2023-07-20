Министр спорта РФ Олег Матицын вчера четко и однозначно разъяснил МОКу и всему миру:
почему российских спортсменов не следует пускать на Олимпиаду и все международные соревнования.
Глава путинского спортивного ведомства определил 3 главные задачи для российского спорта:
«…
- ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ страны;
- ТРУДОСПОСОБНОСТЬ граждан;
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
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Цены на продукты ждет новое подорожание: что может взлететь в цене совсем скоро
Вторая атака на Крымский мост: украинцам назвали одну особенность, которая меняет все
- ДЕТОСПОСОБНОСТЬ граждан…»
Как видим, путинская Россия не только повторяет, но и усовершенствует методы нацистской Германии в деле формирования «идеологически правильного молодого поколения на службе власти и государства».
Поэтому в отличие от предписаний Олимпийского движения, где гуманистические ЦЕННОСТИ определяют идеологию спорта, где пропаганда МИРА является главной задачей Олимпиады;
в России определили РОВНО ПРОТИВОЛЕЖНЫЕ цели и формируют СПОРТ для ВОЙНЫ и пропаганды исключительности «русского мира».
Выступление министра спорта России Олега Матицина – это еще один весомый аргумент для будущего решения МОК от 26 июля о полной ЗАПРЕЩЕНИИ российской и белорусской спортивным командам, которые власть воспитывает по кальке ГИТЛЕРЮГЕНДА, участвовать в ОЛИМПИАДЕ-2024 – главном мировом спортивном форуме!
П.С. Напомню, что 26 июля 2023 года, за год до открытия Летней Олимпиады в Париже, состоится заседание МОК, которое примет окончательное решение по поводу участников этого главного спортивного действа планеты.