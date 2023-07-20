Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Министр спорта РФ Олег Матицын вчера четко и однозначно разъяснил МОКу и всему миру:

почему российских спортсменов не следует пускать на Олимпиаду и все международные соревнования.

Глава путинского спортивного ведомства определил 3 главные задачи для российского спорта:

«…

- ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ страны;



- ТРУДОСПОСОБНОСТЬ граждан;

- ДЕТОСПОСОБНОСТЬ граждан…»



Как видим, путинская Россия не только повторяет, но и усовершенствует методы нацистской Германии в деле формирования «идеологически правильного молодого поколения на службе власти и государства».

Поэтому в отличие от предписаний Олимпийского движения, где гуманистические ЦЕННОСТИ определяют идеологию спорта, где пропаганда МИРА является главной задачей Олимпиады;

в России определили РОВНО ПРОТИВОЛЕЖНЫЕ цели и формируют СПОРТ для ВОЙНЫ и пропаганды исключительности «русского мира».

Выступление министра спорта России Олега Матицина – это еще один весомый аргумент для будущего решения МОК от 26 июля о полной ЗАПРЕЩЕНИИ российской и белорусской спортивным командам, которые власть воспитывает по кальке ГИТЛЕРЮГЕНДА, участвовать в ОЛИМПИАДЕ-2024 – главном мировом спортивном форуме!

П.С. Напомню, что 26 июля 2023 года, за год до открытия Летней Олимпиады в Париже, состоится заседание МОК, которое примет окончательное решение по поводу участников этого главного спортивного действа планеты.