Юра Горбунов рассказывает почему государство должно его компании давать десятки миллионов гривен, конкретно 33 млн на сериал про Поворознюка. Ключевое в его спиче, что надо развивать и поддерживать патриотизм.

Пишет у себя в телеграм-канале Юрий Романенко.

Я Юре скажу так. Лучший способ развивать патриотизм сегодня в Украине - это оставить максимальное количество в живых украинских патриотов, которые защищают Украину. Конкретно это солдаты и офицера за каждым, я подчеркиваю, каждым в ближайшие полгода-год будет гоняться дрон-камикадзе. И каннибалы-распильщики все время давят на патриотизм, что дескать без духовных скрепов, без сериальчиков с глупыми сюжетными линиями, которые обходятся в десятки миллионов гривен войну не выиграть. А я скажу, что войну не выиграть без живых патриотов.

Без таких ребят, как Владислав Сердюк и и Кир Сазонов, которые принимают пули и хоронят побратимов, весь этот каннибальский патриотизм закончился бы на первом русском танке, который бы заехал на территорию киностудии.

Я покажу еще более предметно. 33 миллиона которая компания Горбунова высосет из госбюджета - это 2777 дронов FPV. Две тысячи семьсот семьдесят семь! Это значит, что подразделение Кирилла Сазонова могло бы уничтожить минимум 2777 солдат и офицера российской армии. Или 694 единиц танков. Или Пару тысяч грузовиков. Напоминаю все любителям патриотического кино, что в данный момент на сватовском направлении стоит группировка российской армии в 100 тыс человек у которой 900 танков. Эту группировку сдерживают живые люди из плоти и крови, которым на голову падают тысячи снарядов и рои «Ланцетов», которые отрывают руки, ноги и забирают их жизни.

В связи с этим, я задаю всей это кинематографической тусовке вопрос, которая очень хочет жить и жрать почему она свои аппетиты хочет удовлетворить за счет тех, кто живет на передовой? Вы точно уверены, что граждан Украины больше порадует патриотическая лабуда про матюкливого фермера, чем кадры падающих на головы орков наших FPV-дронов? Вы что не понимаете, что 183 млн гривен, которые ваше кинематографическое братство хочет попилить на фильмы и сериалы это 13555 дронов FPV , которые здесь и сейчас спасут тысячи украинских патриотов, которые смогут вернутся в свои семьи, родить детей, а те других, а те следующих. Целые поколения, целые рода будут спасены, сотни тысяч и, а может, и миллионы украинцев получат шанс на жизнь в будущем, только потому что конкретный солдат выживет здесь и сейчас.

Для любого нормального человека весь этот пир во время чумы отвратителен. Вы тупо каннибалы, которые жрут самое лучшее, что есть в этой стране. И делаете вы это по злому умыслу или просто из-за своей тупости не тикер никакого значения. Ибо на выходе Украина получает очередной Голодомор на котором вы так любите паразитировать. И тогда желание убивать соотечественников , пожирать их буквально - не случайна. Потому что вы в буквальном смысле пожиратели жизни. Вы каннибалы, лишающие будущего Украину и не будет вам никакого прощения.





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