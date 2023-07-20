Экономист Ярослав Романчук объяснил, что во время войны в Украине целиком хватило бы двух налогов: это единый налог с конечных продаж и простые понятные акцизы.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Налоги, существующие в военное время, категорически нельзя было сохранять, потому что НДС, налог на прибыль, налог на заработную плату, плюс многие другие вещи – это, по сути дела, режим, который усугубляет положение производителей и заставляет их просто переходить в тень. 50% теневой экономики не потому, что в украинцах есть ген не платить налоги и плевать на государство», - объясняет Ярослав Романчук.

Как рассказывает гость программы, в 2022 году был сделан индекс налогового ада, и Украина на 5-ом месте в мире по самому некачественному налоговому законодательству, а на первом, кстати, беларусь. Он добавляет, что здесь речь идет о законодательстве, ставках, составе налогов и их администрировании – все это вместе дает этот ад.

По словам эксперта, он предлагал сделать 2 простые и понятные налога, первый их которых будет платить каждый и платит сегодня каждый, просто он даже не понимает. Как объясняет экономист, это налог с конечных продаж вместо НДС, налога на прибыль, налогов, которые входит в издержки производства секторов, он выравнивает всех.

«То есть задача сделать максимально широкую базу и единую ставку, чтобы не было никакой дискреции налоговых контрольных органов. Вторая база – это простые понятные акцизы на производителей энергетических товаров, алкоголь, сигареты. Энергетические товары – это бензин, дизельное топливо, газ, электроэнергия», - рассказывает Ярослав Романчук.

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