Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«В августе 2022 года президент Зеленский сказал, что мы в коме. На самом деле мы сегодня на аппарате искусственного дыхания в реанимации, потому что экономика упала на 30%, инфляция заоблачная, дефицит бюджета неподъемный, госдолг под 100% ВВП, безработица 25%, зона бедности 25%, минус 10 миллионов населения – это тройной шок», - подчеркивает Ярослав Романчук.

По словам экономиста, он предложил режим, который бы радикально снизил издержки для производителей и потребителей, принес бы больше денег в бюджет и не допустил бы 30% падения экономики. И первое, что надо было бы сделать, объясняет он, это легализовать 5 валют, которые бы ходили параллельно с гривной, поскольку вся помощь в Украину идет именно в иностранной валюте.

«Валюта – это не фронт, который пробил и потерял независимость. Валюта в данной ситуации – это скорее 5-ая колонна, гривна, потому что она не конвертируема, она подвержена инфляции, она в условиях жестких внешних шоков является источником дисбалансов множества курсов и неопределенности», - объясняет Ярослав Романчук.

Как он рассказывает, даже в первый год войны в Украину хотели зайти инвесторы, но они не могут спокойно ни ввести деньги, ни вывести. По словам гостя программы, Нацбанк создал такое закрытое месте, резервацию, и в рамках этой резервации он обеспечивает более-менее стабильность, но этот режим сделал гигантские издержки для всего остального экономического населения, для производителей.

Как сообщала Politeka, Вигиринский объяснил, что вернуть россию в зерновое соглашение можно, пойдя на уступки кремлю.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе оценил гарантии, которые Украина получила на саммите НАТО.