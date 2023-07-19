Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что Украина имела полное право на подрыв Крымского моста, но на самом деле это сделали россияне, чтобы выбить нас из мирового рынка зерна.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Как строитель могу сказать, что любое сооружение, построенное незаконно, я считаю, нужно уничтожать. И я считаю, это очень правильно, это наша территория, никто с нами этот проект не согласовал, они взяли и построили свое, поэтому я считаю, что это правильно. Например, если это делают наши спецслужбы, это правильно, на это есть законные основания, мы не подрываем ничего на территории россии», – комментирует Георгий Биркадзе.

После подрыва Крымского моста, отмечает эксперт, путин вышел и начал говорить, что они будут принимать все необходимые меры. Тем не менее, констатирует он, наверное, не существует уже ничего, кроме ядерной бомбы, чего бы россияне ни сбрасывали на нас.

«Я считаю, что это они сделали сами, они сами взорвали этот мост, потому что им нужно, чтобы сегодня Украина не зарабатывала деньги. Каждый месяц мы продаем где-то на 1 миллиард 200-500 долларов зерна. Да, в марте 2022 года продажи очень упали, но за год мы отгрузили где-то 21 миллион тонн зерна, это очень большой тоннаж», - рассказывает Георгий Биркадзе.

В то же время он отмечает, что это на 45% меньше, чем в предыдущие годы. Также эксперт добавляет, что вес Украины на мировом рынке зерна – это 2,6%, а россии – 11%, хотя в прошлом году она торговала украденным у нас зерном. То есть, констатирует он, на самом деле Украина – конкурент россии на этом рынке, она пытается вытеснить нас.

Как сообщала Politeka, Котенкова сообщила, что, учитывая проблемы Пенсионного фонда, власти планируют ввести накопительную пенсию уже в этом году.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе оценил гарантии, которые Украина получила на саммите НАТО.