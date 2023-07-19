Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что первый удар по Крымскому мосту был более символический, а вот сейчас у ВСУ уже стоит цель полностью отрезать логистику противника на Юге.

Об этом он рассказал в свое блоге.

«Технические результаты – движение закрыто. На сколько времени? Утром россияне сказали, что через несколько часов откроют, но сейчас уже похоже, что через несколько месяцев. Но будем надеяться, что никогда уже. А зачем его восстанавливать? Мы снова его обратно разрушим», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как напоминает эксперт, в прошлый раз мы наносили удар по Крымскому мосту в день рождения путина, поэтому действительно это был символический акт больше, чес военный. Тем не менее, добавляет он, военный смысл в ударе по мосту был и тогда, мы смогли затормозить поставки вооружения через Крымский мост, логистику россиян, но тогда мы еще не шли в атаку, тогда еще не был уничтожен Чонгарский мост, а сейчас он уже разбомблен как раз ракетами Storm Shadow.

«В тот раз у нас не было цели тотально отрезать всю логистику Юга россиян, а сейчас есть. Сейчас, когда идет наступление на Запорожском направлении, это одна из наших целей. Поэтому нынешняя атака имеет чисто военный смысл, не символический, не на день рождения путина», - объясняет Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, в этот раз удар по Крымскому мосту пришелся на день рождение духовного лидера Ирана Али Хаменеи. А Иран, констатирует он, один из союзников россии в этой войне, мы каждый день получаем на голову иранские дроны. Поэтому, рассуждает эксперт, почему бы не подарить на день рождение Али Хаменеи такой подарок, как Крымский мост?

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