Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«В россии каждое выступление должно быть взвешенным и осторожным, потому что любое выступление общественных деятелей, любого политика российские пропагандисты перекрутят и в другой форме на блюдечке подадут тем, кто просто с закрытыми глазами кушает то, что их пропаганда им дает», - сообщил Ровшан Тагиев.

По словам общественного деятеля, в россии люди зомбированы, они искренне верят во все, что им говорят. Как отметил Ровшан Тагиев, еще одна проблема россии в том, что, несмотря на большое количество ресурсов, она живет до сих пор феодальным устоям.

«Они выбирают президента, который приходит туда за счет олигархов, а дальше он назначает губернаторов. Я считаю, что это скрытая форма крепостного права, когда человеку платят такую зарплату, что он не может даже уехать в другой город и снять там себе квартиру, найти другую работу», - заявил Ровшан Тагиев.

Как писала ранее Politeka, Руслан Рохов заявил, что мы являемся полной антитезой к населению рф, людям, которые являются подданными российской империи.

Также Politeka сообщала, что россияне срочно сменили логистику после удара по Крымскому мосту: «Надо уничтожать…».