Об этом он рассказал на своем канале.

«Издание «Asociated press» провело большое исследование о том, что творят российские оккупанты на оккупированных территориях. А на оккупированных территориях они используют мирных украинцев в качестве рабов, пытают их и многих депортируют в российскую федерацию», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, задержанных на оккупированных территориях украинцев россияне заставляют рыть окопы и могилы, применяют пытки и депортируют в рф на неопределенны срок. Как отметил Михаил Шейтельман, это прямое нарушение Женевской конвенции.

«Украинских жителей с оккупированных территорий они используют как рабов, как рабский труд», - заявил Михаил Шейтельман.

Как писала ранее Politeka, россияне превращают в призрак еще один большой город на Донбассе: «Мой дом...».

Также Politeka сообщала, что у ВСУ на основной линии обороны оккупантов могут появиться проблемы: «Вот по ней работать тяжело».