Политический аналитик Андрей Вигиринский объяснил, что вернуть россию в зерновое соглашение можно, пойдя на уступки кремлю, но все решится во время встречи путина с Эрдоганом.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Подрыв Крымского моста к зерновой сделке не имеет никакого отношения от слова «совсем». Предыдущее продление, которое имело место перед выборами президента Турции, было краткосрочным, исключительно на месяц и не дольше. Отгрузка судов, которые экспортируют зерно из портов Украины, практически прекратилась в 20-х числах прошлого месяца, что свидетельствовала о том, что россия пыталась подготовить момент приостановки зерновой сделки», - объясняет Андрей Вигиринский.

К тому же, добавляет он, путин и все спикеры рф заявляли ранее, что не видят оснований для того, чтобы продлевать сделку, от которой они не получают ничего. Поэтому, констатирует эксперт, все было ожидаемо и прогнозируемо, а Крымский мост никак не повлиял на ситуацию. Сейчас же, по его словам, у нас пауза, из которой есть два пути решения.

Как рассказывает гость программы, россии скорее всего разблокируют платежи через SWIFT, снимут ограничения экспорту зерновых с ряда компаний, позволят работать с мировыми операторами зернового рынка и страховать грузы, тогда можно будет найти взаимный компромисс, который поможет Украине получать выручку. Другой же вариант, продолжает он, менее вероятен, но состоит в том, что рф пойдет на принцип и продления зерновой сделки не будет, тогда мы будем поставлять зерно через Восточную Европу и это будет дороже.

«У путина планируется встреча с Эрдоганом в августе, Эрдоган уже неоднократно на ней акцентирует внимание, говоря о том, что они лично ожидают путина, проведут с ним переговоры, допускают, что найдут компромиссы. Я думаю, что, если зерновой сделке предопределено быть продленной, то это продление произойдет после личной встрече», - заключает Андрей Вигиринский.

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