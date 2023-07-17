Политолог Андрей Золотарев объяснил, что принцип «вагнера» - это ни шагу назад, а пригожин остановил свой марш справедливости на москву, поэтому многие не довольны его решением.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Понятно, если бы этот черный лебедь прилетел и мятеж затянулся, однозначно, это было бы в интересах Вашингтона, как и Украины, тут двух мнений быть не может. Однако все разрешилось в течении одних суток, но осадочек остался», - рассуждает Андрей Золотарев.

К тому же, добавляет гость программы, сейчас всплывает много информации о том, как прошла встреча путина с командирами «вагнера», как он пытался перетянуть их на свою сторону, мол, можете продолжить, только уже под другим знаменем. И тут, продолжает он, пригожин выступил как оппонент, сказав, что они на это не согласны.

По словам эксперта, этот субботний недомятеж, безусловно, оставил очень много запятых, и, в итоге, вокруг центральной фигуры возникает риск того, что кто-то может поставить точку. В частности, рассуждает он, это могут быть даже обиженные соратники пригожина, ведь один из принципов «вагнера» - это ни шагу назад, только вперед, а тех, кто оступается или идет назад, ждет расстрел на месте.

«А тут такой разворот. Возможно, он диктовался политическими соображениями, исходил из реальности и реальных возможностей, как говорится, слишком далеко зашли. Но те, кто двигались в колоннах, искренне верили, что идут на москву поговорить на чистоту с шойгу, герасимовым и так далее. По сути, многие из них остаются не удел, поэтому там не довольны», - объясняет Андрей Золотарев.

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