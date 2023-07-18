Об этом он рассказал на своем канале.
«Были высказывания на саммите НАТО, что Китай должен сказать россии, что она агрессор. Всё, дали команду Китаю, и через 10 часов после этого Китай молниеносно «выполнил» эту команду, пригласив путина в Пекин на встречу с Си Цзиньпином в октябре», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, в мире должны понимать, что сейчас разорвать связь между Пекином и москвой сложно, и не потому, что Си Цзиньпин поддерживает войну или путина. Как отметил Дмитрий Спивак, Китаю нужна истощенная и униженная россия.
«Вот такая россия в качестве младшего партнера нужна. К экономической и технологической мощи Китая нужна напичканная ядерным вооружением россия, богатая на недра россия для мировой экспансии», - сообщил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, эксперт рассказал, смогут ли санкции добить экономику рф.
Также Politeka сообщала, что политолог-международник рассказал об уязвимости китайской экономики.