Об этом он рассказал на своем канале.
«В первом чтении в парламенте 286 кнопок нажали за легализацию каннабиса. Конечно, это всё под предлогом войны, что надо помочь раненым, что это в медицинских целях. Но не совсем всё здесь так, и всё кроется в деталях», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, в Украине применяют различные наркотические средства в медицинских целях, и для них не писали законы, были специальные постановления от правительства. Как отметил Дмитрий Спивак, также закон о легализации каннабиса порождает много вопросов, например, где это всё будут засевать.
«Это что, будет за счет каких-то сельхозугодий? У нас большое количество сельхозугодий разгромлено, уничтожено. Более того, фармакологи говорят, что, если делать медицинские препараты, то Украине понадобится 3-5 лет. И тогда я не очень понимаю, почему мы сделали это именно сейчас», - заявил Дмитрий Спивак.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Россияне сбросили на дома две авиабомбы, разрушена пятиэтажка: подробности новой страшной атаки
Смертельные взрывы на Крымском мосту, россиян срочно предупредили: "Держитесь подальше от…"
Дни Путина сочтены, стали известны подробности: "Подписал себе смертный приговор..."
Россияне прорываются сразу в двух направлениях, ситуация обострилась: подробности боев под Авдеевкой
Как писала ранее Politeka, Эльвира Кириленко рассказала, что изменится, если в Украине примут закон о легализации каннабиса: «Будут введены ограничения».
Также Politeka сообщала, что «Укрпочта» начала выплаты новой денежной помощи: кто получит средства в первую очередь.