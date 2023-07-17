Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что для того, чтобы закон о легализации каннабиса дал результаты, надо несколько лет.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В первом чтении в парламенте 286 кнопок нажали за легализацию каннабиса. Конечно, это всё под предлогом войны, что надо помочь раненым, что это в медицинских целях. Но не совсем всё здесь так, и всё кроется в деталях», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, в Украине применяют различные наркотические средства в медицинских целях, и для них не писали законы, были специальные постановления от правительства. Как отметил Дмитрий Спивак, также закон о легализации каннабиса порождает много вопросов, например, где это всё будут засевать.

«Это что, будет за счет каких-то сельхозугодий? У нас большое количество сельхозугодий разгромлено, уничтожено. Более того, фармакологи говорят, что, если делать медицинские препараты, то Украине понадобится 3-5 лет. И тогда я не очень понимаю, почему мы сделали это именно сейчас», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Эльвира Кириленко рассказала, что изменится, если в Украине примут закон о легализации каннабиса: «Будут введены ограничения».

Также Politeka сообщала, что «Укрпочта» начала выплаты новой денежной помощи: кто получит средства в первую очередь.