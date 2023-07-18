Политолог Александра Решмедилова объяснила, что саммит в Вильнюсе дал Украине свои результаты, но проблема заключается в завышенных ожиданиях, ведь мы постоянно находимся в военной повестке дня.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

Как отмечает гостья программы, приезд Зеленского на саммит и создание Совета Украина-НАТО – это прорыв, поскольку теперь общение между нами будет происходить совсем иначе, в частности, мы будем иметь право созывать непосредственно страны НАТО.

«В отличие от ранее работавшей комиссии Украина-НАТО, где Украина не имела права голоса, а просто участвовала в этой комиссии, Совет Украина-НАТО повысил статус до уровня президента, премьер-министра, и Украина имеет полноценное членство, как и другие страны НАТО, и право голоса при принятии решений», – объясняет Алексей Буряченко.

Также эксперт добавляет, что на самом деле Украина в этой Раде будет иметь не только право голоса, но еще и право созыва, что в наших обстоятельствах очень важно, поскольку мы сможем инициировать определенные разговоры, определенный контекст, определенные переговоры.

«Кто-то считал, что Вильнюс будет с громкими заголовками, какими-то новостями, эффектом вау, а кто-то говорит, что воспринимал его довольно спокойно как некий Рамштайн+, определенная звездочка, дополнительное усиление. Вопрос в другом – мы настолько постоянно находимся в военной повестке дня, тесном контакте со странами НАТО, что на принципиально что-то новое, не виденное раньше рассчитывать не стоило», - рассуждает Александра Решмедилова.

Как сообщала Politeka, Тихановская сообщила, что на саммите НАТО встретилась с Байденом и заручилась его поддержкой.

Также Politeka писала о том, что Левда рассказал, сколько денег понадобится на возобновление экологии Украины после войны.