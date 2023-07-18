Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Для них (западных стран – Ред.) открылась россия, которой они не знали. Для них россия была носителем этики и даже для кого-то и источником этики. Там в рамках образовательных программ изучали Достоевского, для них россия была «Лебединым озером». Они никогда не думали, что это ширма», – сообщил Анатолий Якименко.
По словам публициста, на Западе даже не задумывались, что за этой ширмой действительно совсем другая россия, совсем другая энергия и культура. Как отметил Анатолий Якименко, только во время войны западные страны поняли, что в основе россии лежит криминализированная воля.
«Они никогда с таким феноменом не встречались, и они видят в криминализированной воле источник эскалации», - заявил Анатолий Якименко.
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Как писала ранее Politeka, Руслан Рохов заявил, что мы являемся полной антитезой к населению рф, людей, которые являются подданными российской империи.
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