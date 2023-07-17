Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
Прежде всего эксперт отмечает, что, оценивая результаты саммита НАТО, нужно вспомнить, что нам обещали, ведь он в частности всегда говорил, что нам не нужно ждать в этом году приглашения. С другой стороны, подчеркивает он, нельзя сказать, что в Вильнюсе мы получили то, что и в Бухаресте, и вообще нам ничего не дали.
«Хочу напомнить, что нас четко включили в Совет Украина-НАТО, где у нас есть возможности не быть просто в консультации, мы можем присутствовать там дважды каждый год, наши министры могут быть на саммитах как члены НАТО. Мы будем знать все, что там происходит, у нас будет возможность говорить, доносить свое мнение, а не так, как было раньше», – объясняет Георгий Биркадзе.
В частности, напоминает эксперт, на этом саммите нам пообещали оружие на 1,6 миллиарда долларов, 11 стран поддержали коалицию истребителей, поэтому никак нельзя сказать, что кто ничего не сделал.
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Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что россия постепенно теряет свое лобби в Европе, в то время как Украине удается налаживать связи.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ помогут кассетные боеприпасы.