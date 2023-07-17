Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что вильнюсский саммит НАТО дал Украине хорошие результаты, а приглашение в Альянс было нереальным и ожидать его не стоило.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Прежде всего эксперт отмечает, что, оценивая результаты саммита НАТО, нужно вспомнить, что нам обещали, ведь он в частности всегда говорил, что нам не нужно ждать в этом году приглашения. С другой стороны, подчеркивает он, нельзя сказать, что в Вильнюсе мы получили то, что и в Бухаресте, и вообще нам ничего не дали.

«Хочу напомнить, что нас четко включили в Совет Украина-НАТО, где у нас есть возможности не быть просто в консультации, мы можем присутствовать там дважды каждый год, наши министры могут быть на саммитах как члены НАТО. Мы будем знать все, что там происходит, у нас будет возможность говорить, доносить свое мнение, а не так, как было раньше», – объясняет Георгий Биркадзе.

В частности, напоминает эксперт, на этом саммите нам пообещали оружие на 1,6 миллиарда долларов, 11 стран поддержали коалицию истребителей, поэтому никак нельзя сказать, что кто ничего не сделал.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что россия постепенно теряет свое лобби в Европе, в то время как Украине удается налаживать связи.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, как ВСУ помогут кассетные боеприпасы.