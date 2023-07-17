С 07 по 13 июля 2023 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 128 мероприятий контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 130 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

В Государственный бюджет взыскано 37 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 19 млн 427 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 20 млн. 704 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 328 тыс. гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Днепропетровская, Закарпатская и Киевская области.

Инспекцией Приднепровского округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия СООО АФ «Свободное-2002» на сумму 2 млн 454 тыс. 993 грн. за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Материалы направлены в ГУП в Днепропетровской области. Проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ГП «Грозинское» на сумму 14 млн 682 тыс. 863 грн. за незаконную порубку 2668 деревьев разных пород и диаметров вблизи села Новаки Коростенского района. Материалы направлены в Житомирскую областную прокуратуру.

Инспекцией в Закарпатской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия ООО «Вапекс» на сумму 2 млн 803 тыс. 870 грн. за ущерб нанесенный государству вследствие самовольного пользования недрами, а именно забор песчано-гравийной смеси (песок) на территории с. Холмок Холмковского сельского совета Ужгородского района. Материалы направлены в СВ ОП № 1 Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской области. Проведены расчеты убытков и предъявлены две претензии ФЛП Копач В. И. на общую сумму 11 млн. 454 тыс. 106 грн. за ущерб нанесенный государству вследствие самовольного пользования недрами, а именно забор песчано-гравийной смеси (песок) на территории с. Холмок Холмковского сельского совета и возле с. Эсень Чопского городского совета Ужгородского района. Материалы направлены в СВ ОП № 1 Ужгородского РУП ГУНП в Закарпатской области.

Инспекцией Столичного округа произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия СООО «Победа» на сумму 1 млн 925 тыс. 125 грн. за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками без соответствующего разрешения выбросы. Направлен иск в Хозяйственный суд города Киева в отношении ООО «Деко Люкс» на сумму 1 млн 945 тыс. 341 грн. относительно возмещения ущерба нанесенного государству в результате осуществления сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками без соответствующего разрешения на выбросы.