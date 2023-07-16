«Если во время войны вместо того, чтобы потратить 700 000 евро на свою армию, вы тратите 700 000 евро на то, чтобы переделать на огромном монументе старый советский герб на тризуб, то в результате придет чужая армия и переделает новый тризуб на старый советский герб бесплатно». (с) Сергей Иванов-Малявин.



Пишет у себя в телеграм-канале Юрий Романенко.

Это все по поводу элементарного отсутствия приоритетов. Что у государства, что у бизнеса, который спонсирует такие мероприятия, чтобы попиариться тупо отсутствует инстинкт самосохранения. Ахметов в Мариуполе рисовал с 2014 года город-сад, вместо того, чтобы стоить укрепрайон. В результате, чтобы оказаться в ситуации, когда твои активы расхерячили в ноль. И эта ситуация с Родиной-Матерью повторение ситуации с Мариуполем.

Господи, да вложите это 700 000 долларов в НИОКР по созданию и разворачиванию своих ПЗРК. Мне на днях рассказывал офицер, как стреляют со старых Стингеров и Игл, когда 50% на 50% ракета летит. И под Бахмутом рассчеты гибнут, потому что ракеты не летят, когда Су-34 подлетает. И если где-то под Бахмутом погибает расчет потому что у него нет современных ракет, то рано или поздно возникнет проблема, что этот Су-34 появится у Родины-Матери, где сменили на щите в герб СССР на тризуб и построили за 574 млн гривен вторую линию музея Голодомора (это когда вся позорная экспозиция первой составляет пару глечиков, разбитый воз и 24 или 25 книг жертв Голодомора, разбитых по областях), потому что солдаты, которые могли бы сбить эти Су погибли под Орехово, Угледаром и Бахмутом.

Как написал мне ночью еще один ветеран, «современное украинское государство - это тюнингованый 412 Москвич, который уже не ездит, но кузов продолжают тюнинговать як цыгане». Этим тюнингом на крови занимаются поголовно все местные и центральные власти. Улица Хмельницкого в Киеве, где сейчас меняют брусчатку буквально залита кровью солдат киевских бригад за счет отчислений в бюджет которых сегодня жирует власть в Киева, рисуя развязки за сто миллионов и мостовые переходы за 2 ярда. Да на эти деньги можно купить тысячи, десятки тысяч FPV-дронов и развалить весь фронт.

Прогнило все. Мы очень рискуем повторить опыт Чечни. Когда после Хасавюрта Чечня убила три года на пляски с бубнами, а через три года Россия вернулась и вырезала все. Как пишет мне тот же ветеран, «меня пугает движ у орков. Сейчас повторилась первая чеченская. И они уже начали чистку и приведение в порядок. Через год они начнут воевать по настоящему. На результат. И лифты, мне кажется уже заработали для командиров. И производство подтягивается под потребности».

Это объективная реальность, которую игнорируют жрецы карго-культа Второй республики, которые за 32 года так и не поняли, что Голодомор является следствием организационной и умственной импотенции, которая не позволяет сконцентрироваться на приоритетах.

В этой ситуации Голодомор - это закономерность, как следствие преступной, бездушной вороватой бездеятельности, которая открывает магистральную дорогу новому и более масштабному Голодомору. Самое страшное, что сейчас происходит - надеяться на какой-то иной результат занимаясь тем же самым, повторяя ровно такие же глупые и идиотские ошибки. И готовность общества прощать это, закрывать глаза на это, игнорировать инстинкт самосохранения, неизбежно приведет к торжеству каннибализма, которое будет прологом к торжеству России.