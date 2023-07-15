В преддверии Саммита НАТО в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский справедливо сформулировал нашу амбициозную цель — получить «четкое приглашение к вступлению в Альянс по упрощенной процедуре». Ведь сегодня наше государство по сути является щитом как для европейского континента, так и для Альянса в целом. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметил народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

По его мнению, Украине удалось на Вильнюсском саммите достичь нескольких крайне важных и конкретных вещей. В первую очередь речь идет о новом пакете военной помощи от почти 10 стран, а также о ежегодном финансировании в размере 500 миллионов долларов от Альянса, которое предусмотрено на трансформацию оборонной сферы с целью ее дальнейшей адаптации к требованиям и стандартам НАТО.

«Не менее важным достижением является создание нового формата сотрудничества между Украиной и Североатлантическим Альянсом – Совета Украина-НАТО. На ней будет лично председательствовать Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, и в ее работе ни одна страна-член НАТО не будет иметь права вето. Потенциально это весомый инструмент интеграции Украины в Альянс», — подчеркнул политик.

Еще одна цель, которая была достигнута на Вильнюсском саммите, – это отмена ПДЧ. План действий, как отметил Арсений Пушкаренко, будет заменен на ежегодные национальные программы с конкретными показателями и шагами, достижения и выполнение которых будет динамично приближать Украину к вступлению в НАТО.

Также сложно переоценить гарантии безопасности от стран G7. С лидерами стран «Большой семерки» было заключено рамочное соглашение, в котором четко говорится о необходимости предоставления Украине надежных гарантий безопасности, а также зафиксировано, что в случае возможного будущего повторения вооруженного нападения со стороны России члены G7 «намерены немедленно провести консультации с Украиной для определение ответных дальнейших шагов».

«Теперь наша задача наполнить конкретные двусторонние соглашения нужным для нас содержанием. Эти соглашения должны быть ратифицированы парламентами соответствующих стран. Поэтому у Украины будет значительная страховка от рисков смены власти в той или иной стране «Большой семерки» и соответственно от пересмотра или отказа обязательств перед нами», — отметил парламентарий.



По мнению Арсения Пушкаренко, болезненный опыт Будапештского меморандума, который оказался абсолютно недейственным, а одна из стран-гарантов безопасности стала агрессором, будет побуждать к тому, чтобы до вступления в НАТО Украина активно проработала двусторонние гарантии безопасности с ключевыми странами.



«В конце концов важно понимать, что наш путь в НАТО — это двусторонний процесс. Уверен, что на Вильнюсском саммите была заложена надежная основа для вступления нашей страны в НАТО — и ​​этот шаг последует сразу после Победы Украины», — отметил парламентарий.