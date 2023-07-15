Борьба против производителей, продолжающих работать в России, или банальный передел рынка? НАПК включило китайские компании Hikvision и Dahua Technology в список международных спонсоров войны – это решение уже успели раскритиковать военные эксперты и проекты типа United 24. Ведь не все санкции – одинаково полезны. Некоторые – напротив, могут откровенно навредить ВСУ.

5 июня 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) официально внесло двух китайских производителей и поставщиков оборудования для видеонаблюдения (Hikvision и Dahua Technology) в так называемый "черный список" международных спонсоров войны.

В НАПК это решение мотивировали тем, что обе компании активно работают в России, наполняя бюджет страны-агрессорки и поставляя оборудование двойного назначения, которое может использоваться в военных целях. Агентство также ссылается на кейсы США и Австралии, которые включили Dahua Technology и Hikvision в список компаний, продукция которых представляет угрозу национальной безопасности.

Отвечаю на вопрос, почему же эта практика не может быть полезна Украине.

Украина – не США и даже не Австралия. Возможности отечественного военно-промышленного комплекса – несопоставимы, равно как и финансовая способность государственного бюджета. Более того, мы – страна, которая воюет.

А потому, в отличие от наших западных партнеров, мы просто не можем позволить себе накладывать табу на продукцию, приобретенную за бюджетные средства, в которой остро нуждаются Вооруженные Силы Украины и которая достаточно хорошо себя зарекомендовала в полевых условиях.

"Можем предположить, что НАПК, принимая решение ухудшающее поставки критических запчастей к большинству складывающихся для нужд дронов войска могло об этом не знать. Как и о том, что сотни километров фронта мониторятся через "глаза" произведенные Dahua на сотнях "каеспешек" от роты и выше.Бывает и такое, а здесь добрые люди написали о нескольких миллионах долларов налогов, уплаченных на годе "дочками" владельцев китайских брендов на россии",- прокомментировал это решение НАПК майор 103 бригады ТрО ВСУ, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин.

Более того, начиная с далекого 2016 года около 40 тысяч камер Hikvision в разных уголках страны служат правоохранительным органам Украины при организации систем видеонаблюдения, а на платформе Hikcentral с этим же софтом интегрировано еще несколько сот тысяч камер.

В целом по статистике Hikvision и Dahua покрывают около 60% украинского рынка смарт-камер. Еще 20-25% приходится на долю китайских Uniview и Tiandy, и до 15% делят другие мировые производители. Вывод двух лидеров с украинского рынка приведет к необходимости замены всей инфраструктуры, и это займет не менее полугода.

В свою очередь это будет означать, что в течение всего этого периода на передовой воины будут испытывать острую нехватку "глаз" и "боевых птиц". Так что предлагает НАПК? Поставить войну на паузу на эти полгода?

И это еще не всё. Ситуация с Dahua Technology и Hikvision может стать своеобразным прецедентом и поставить под угрозу закупку "Мавиков" для ВСУ.

Ведь не секрет, что россияне тоже активно пользуются на войне так называемыми "свадебными дронами". Так что же помешает НАПК внести их производителя DJI в тот самый "блеклист"? И как больно такое решение ударит по украинским военным?

Как отмечает Борис Кушнирук, такая практика может завести слишком далеко. Потому что все те же заводы Hikvision и Dahua, которые попали под раздачу от НАПК, на территории Китая являются контрактными производителями камер для японского бренда Panasonic, немецкого Bosch и американского Honeywell. Значит ли это, что теперь мы должны отказаться от продукции этих мировых брендов?

Решение НАПК уже серьезно затормозило проект United24 по изготовлению морских дронов.

На этом фоне наш враг наоборот – учится на собственных ошибках, увеличивает количество дронов, тепловизоров, камер слежения. Не стоит недооценивать противника, это может слишком дорого стоить. И тем более не стоит принимать решения, которые поставят наших защитников в заведомо невыгодные условия по сравнению с агрессором.

Напомню, несмотря на колоссальные потери и буксование на Донбассе, оккупанты не оставляют амбициозных планов выйти на админграницы Луганщины и создать ударную группировку, которая будет угрожать украинскому гарнизону в Славянске. Для этого россияне отвлекают ВСУ и подтягивают резервы для наступления на Лиманском и Купянском направлениях.

Д. Снегирев