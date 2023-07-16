Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что россия постепенно теряет свое лобби в Европе, в то время как Украине удается налаживать связи и получать помощь.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как рассказывает эксперт, россия всегда оказывала сильное влияние на Грецию, Венгрию, Болгарию, Чехию, Словакию, Албанию и Австрию, они всегда были в сфере интересов кремля, но в последнее время удалось разорвать эти связи с некоторыми странами. В частности, отмечает он, в Чехии сменился президент, возможности влияния россии утратились, а Чехия и Словакия вообще для нас важны, поскольку там мы ремонтируем свою технику.

«Когда началась война, Болгария была первой страной, которая передавала нам снаряды. Хочу объяснить, что действительно президент Болгарии поддерживает россиян, но правительство проевропейское, поэтому у них хорошие отношения с нашим президентом», - объясняет Георгий Биркадзе.

Кроме этого, добавляет он, у нас также есть договоренности с Болгарией о продаже двух атомных блоков за 650 миллионов, их производили россияне, а у нас есть похожие реакторы, поэтому это мощный хороший шаг. В общем-то, рассуждает эксперт, между европейскими странами были сложные отношения в прошлом, но сегодня мы боремся за общее будущее, и это важно.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, почему Украину не берут сейчас в НАТО.

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