Об этом он рассказал на своем канале.

«Эрдоган был всегда жестким и бескомпромиссным, довольно авторитарным лидером. И вот в этот раз он просто путину одну за одной пощечин накидал. А что же все-таки произошло, что за кошка пробежала между Эрдоганом и путиным? А дело в очень простых вещах» - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, Эрдоган не просто так заявил о своей готовности ратифицировать вступление Швеции в НАТО и поддержать Украину на пути в НАТО. Как отметил Борис Тизенгаузен, президент Турции выступил против путина, потому что почувствовал его слабость.

«В мире жестких правителей, то есть Эрдогана и некогда путина, там всё на гарантиях, там всё жестко максимально. И после бунта пригожина весь мир увидел, что путин не просто войну не может закончить, он у себя даже не может справиться с проблемами в своей стране. То есть путин выпал из этого пантеона жестких, авторитарных лидеров в глазах Эрдогана», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, политический и экономический эксперт рассказал, что делать с зерновым соглашением.

Также Politeka сообщала, что он не был против путина: названа настоящая причина «мятежа» пригожина.