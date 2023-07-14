Лидер объединенной оппозиции Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что на саммите НАТО встретилась с Байденом и заручилась его поддержкой, но она – лишь инструмент достижения целей белорусов.

Об этом она рассказала на канале Татьяны Мартыновой.

Как рассказывает гостья программы, это была всего вторая встреча с Байденом, у них был еще нас один телефонный разговор, но об этой встрече она узнала в последний момент и она состоялась с инициативы президента США сразу после его выступления.

«Я не могу озвучивать детали, но я рассказал ему, что белорусы объединены и сильны в своем стремлении освободиться от узурпатора лукашенко и от гнета россии, и услышала в ответ слова поддержки белорусам», - сообщает Светлана Тихановская.

Также она добавляет, что встреча была не продолжительной, но значимой, это не просто красивая картинка, встреча дала очень мощный сигнал солидарности и поддержки не только белорусам, это сигнал и американским структурам, что вот, мы признаем, вот человек, вот общество, вот движение, которому надо помочь, работайте.

«Я всегда говорю белорусам, даже которые против меня лично, которые считают, что я ничего не делаю, занимаюсь политическим туризмом, что не надо вокруг меня объединяться, не надо поддерживать меня лично, я – ваш инструмент, я делаю, что могу, давайте объединяться вокруг целей», - подчеркивает Светлана Тихановская.

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