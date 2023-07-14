В случае проведения выборов в Украине новой конкурирующей и силой, имеющей все шансы на успех, ожидается, что станут военные – их политические амбиции просматриваются уже сейчас, при этом военные действия для многих служат прикрытием для коррупционных действий. К тому же, конфликты внутри политической элиты, например, между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко ослабляют украинское государство.

Об этом в комментарии заявила внефракционный народный депутат Юлия Яцик, пишет From.ua.

Именно военные, по ее словам, вероятнее всего составят серьезную конкуренцию на выборах действующему президенту.

«Многое зависит от того, какой будет предвыборная программа. Как они будут видеть развитие социальной, экономической сферы послевоенной Украины? Как показывает опыт других европейских стран, в большинстве своем к власти приходили военные с какими-то четкими программами», - пояснила она.

К примеру, отметила Юлия Яцик, если говорить о кандидатуре действующего главнокомандующего Валерия Залужного, то если он изъявит желание идти в политику, то в случае выдвижения своей кандидатуры, ему необходимо будет «нарисовать дорожную карту», ​​как он видит развитие Украины после войны.

Однако, отметила народный депутат, сегодня она наблюдает «потенциал в военных это реализовать».

«Особенно с помощью европейских стран, их партнеров, с их программами инвестиций, репараций, я думаю, что все это возможно», - констатировала Юлия Яцик.

Рассматривая нынешний конфликт между мэром Киева Виталием Кличко и президентом Владимиром Зеленским, нардеп указала на то, что обе стороны в нем проигрышные.

«Я считаю, что при наличии врага устраивать войны и активные показательные выступления внутри страны это очень бессмысленно, как с одного, так и с другого. Показывать, кто круче и кто в доме хозяин — я думаю, точно это неуместно. Когда будут выборы, пожалуйста, скрестите копья, покажите, кто во что горазд, не только в обещаниях, но и в действиях», - добавила политик.

Причину того, что украинские элиты в условиях войны погрязли в коррупции, Юлия Яцик связывает с тем фактом, что «человек в критических ситуациях показывает свою подлинную сущность».

«Когда отдельные элиты в критических ситуациях объединяются, независимо от лозунгов, партий, вражды, а некоторые политические элиты пользуются тем, что в стране война, и она все спишет, то именно это открывает подлинное нутро лидеров соответствующих политических элит, их членов» , – добавила она.

В то же время Юлия Яцик пожаловалась, что с ростом коррупции на войне и существенной активизацией деятельностью СБУ, Нацполиции и Генпрокуратуры по расследованию фактов злоупотреблений, Государственное бюро расследований так и осталось «импотентным органом».