Директор Института нанотехнологий и органических продуктов «АВЕЛАЙФ» Тимур Левда сообщил, что еще до подрыва Каховской ГЭС ущерб от загрязнения воды был 60 млрд гривен, а сейчас в разы больше.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Сегодня более 12 миллиардов гривен – это определенный ущерб для непосредственно почвы. Более 900 миллиардов гривен – это загрязнение почв отходами от военных действий», - сообщает Тимур Левда.

Что касается атмосферного воздуха, рассказывает гость программы, то по состоянию на март, то есть три месяца назад, ущерба было нанесено на более 900 миллиардов, а сколько на сегодня, сказать сложно. Ущерб от загрязнения воды, продолжает эксперт, еще до подрыва Каховской ГЭС, составлял 60 миллиардов гривен, а сейчас, конечно, оно все будет пропорционально намного больше.

«Тем более, что окончательного результата от ущерба мы не знаем, и, я думаю, посчитать мы сможем через пару лет, поскольку последствия действительно будут очень плачевными, к сожалению», - заключает Тимур Левда.

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