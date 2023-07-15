Директор Института нанотехнологий и органических продуктов «АВЕЛАЙФ» Тимур Левда объяснил, что не только война уничтожает нашу экосистему, но и чрезмерное применение химикатов

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

Как объясняет гость программы, самое главное – это создать экосистему в почве, а не пичкать ее химией. По его словам, военная нагрузка – это, конечно, ужасно, но она открыла глаза на то, что негативные последствия от разорвавшихся снарядов равны неправильному использованию химических удобрений. Статистически, подчеркивает эксперт, последствия так же негативны, как от неправильного использования химии.

«Самое безжизненное, что есть на планете, это пустыня, на ней ничего нет. И для того, чтобы привести к пустыне, нужно постоянно нерационально пользоваться землей и применят химию, как и постоянно бомбить, взрывать, наносить ущерб почве. Будут одинаковые последствия, что мы взрываем постоянно снаряды, что мы неправильно и множественно используем химпрепараты», - объясняет Тимур Левда.

По словам эксперта, для того, чтобы эти последствия преодолеть, чтобы компенсировать все эти нагрузки, нужно запустить назад процесс экосистемности, нужно вернуть в почву биоценоз, а для этого нужно применить те натуральные препараты, которые его запустят.

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