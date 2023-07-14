Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Турция понимает, что россияне – это террористы, они взорвали Каховскую ГЭС. Также сегодня речь идет о ЗАЭС, а мы понимаем, что, не дай Бог, будет взрыв, прежде всего пострадает также Турция, и я уверен, что зерновой коридор пострадает», - отмечает Георгий Биркадзе.
Поэтому, рассуждает он, зерновое соглашение без россии – это действительно вариант, только нужно обеспечить портам и кораблям, которые будут в них заходить, безопасность. В то же время россия, напоминает эксперт, требует снять санкции с «Россельхозбанка» и пустить аммиакопровод Тольятти-Одесса, который они сами потом и разбомбят, так договариваться нельзя.
Также эксперт отмечает, что если Турция даст возможность перевозить зерно, можно было бы открыть порты и для всего прочего, такие разговоры есть, впервые эта новость появилась в турецких СМИ и Киев со Стамбулом сейчас прорабатывают этот вариант.
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«Поэтому этот вариант тоже просчитывается. Я считаю, что нам нужно двигаться только с Турцией и ООН, чтобы они нас поддержали, и посылать россию к черту», - заключает Георгий Биркадзе.
Как сообщала Politeka, Уткин объяснил, что сегодня нам нужно не говорить и думать о будущем Украины, а строить его уже сейчас.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, сможем ли мы отгружать зерно без зерновой сделки.