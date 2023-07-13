Несмотря на то, что букмекерская контора Parimatch находится под санкциями, в сети активно рекламируется его клон BuddyBet, который открыто связывает себя с Parimatch и обещает вытащить средства, застрявшие на счетах РМ.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Плинский.

Журналист, известный своей активной борьбой с нелегальными букмекерами и онлайн-казино, рассказал, что получил от одного из подписчиков сообщения с предложением обратить внимание на деятельность BuddyBet. Выяснилось, что клон РМ работает без проблем.

“В случае с практически клоном «Parimatch» все работает. Сайт buddy1.bet активен, а счет без проблем пополняется, – констатировал Плинский.

Журналист рассказал, что ради эксперимента зашел на сайт, зарегистрировался и через карту «Монобанк» легко пополнил счет на 150 грн. В квитанции, которую получил новый пользователь, отметили, что получателем денег стала компания HADLEY POINT LIMITED, расположенная в столице Кении Найроби.

Поинтересовавшись в банке, куда и за что ушли деньги, выяснилось, что их провели по коду 8299 «Услуги по уходу за ребенком».

“Чистой воды преступный мискодинг. (Изменение кода платежа, когда пополняешь счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код меняют и они идут как за услуги или товары)”, - констатировал Плинский.

В своем сообщении журналист призвал Monobank, Национальный банк Украины и MasterCard и попросил объяснить, почему такие платежи вообще проходят, сколько клонов типа «BuddyBet» у нас работает и что еще нужно кому сделать, чтобы закрыть вопрос вывода денег из Украины за границу. Однако ни одно из учреждений пока не комментирует ситуацию.

На историю с «BuddyBet» также должны отреагировать вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которой руководит Иван Рыжий. По крайней мере, от них очень хотелось бы услышать, на каких законных основаниях (если таковые вообще есть) работает клон Parimatch и получили ли они лицензию на свою деятельность. И если «BuddyBet» - это тот же Parimatch только перекрашенный, то может ли вообще получать лицензию компания, находящаяся под санкциями. Зачем тогда эта видимость борьбы с букмекерскими конторами и нелегальными онлайн-казино, если они без проблем функционируют на украинском рынке.

Напомним, Parimatch (ООО «Париматч») — бренд международной холдинговой компании «Parimatch», которая ведет букмекерскую деятельность и организует азартные игры в интернете. Представитель бренда в Украине – компания «Parimatch Ukraine». В марте 2023 года на холдинговую компанию были наложены санкции, после чего ее деятельность в Украине была прекращена. В апреле компания уволила половину штата (1100 работников) из украинских офисов

Согласно расследованию СБУ в 2023 году, в структуру компаний Parimatch Tech входят компании, созданные гражданами Российской Федерации, а в холдинг компании входили юридические лица из РФ, осуществлявшие хозяйственную деятельность на территории оккупированного Крыма. Соответственно, средства поступавшие на российские и оффшорные счета букмекера спонсировали страну-агрессора. В ходе расследования также было обнаружено, что в отмывании игровых средств Parimatch участвовали Ibox Bank и ООО «Финансовая компания Лео». В частности, они применяли технологию мискодинга — вид мошенничества, при котором код торговца не соответствует виду деятельности бизнеса. Деятельность «Лео» и Ibox дала возможность получать теневую прибыль более 2,5 млрд. гривен в год.

На историю с «BuddyBet» также должны отреагировать вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которой руководит Иван Рыжий. По крайней мере, от них очень хотелось бы услышать, на каких законных основаниях (если таковые вообще есть) работает клон Parimatch и получили ли они лицензию на свою деятельность. И если «BuddyBet» – это тот самый Parimatch, только перекрашенный, то может ли вообще получать лицензию компания, находящаяся под санкциями. Зачем тогда эта видимость борьбы с букмекерскими конторами и нелегальными онлайн-казино, если они без проблем функционируют на украинском рынке.