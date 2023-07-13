Политтехнолог Тарас Загородний объяснил, что в НАТО без деоккупированных территорий Украину все равно не взяли бы, но нам нужно больше давить на то, чтобы получить лучшее оружие.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Сейчас главный, кто не хочет давать никаких обещаний, это США. Потому что Байден не хочет для себя внутриполитических проблем, потому что это сразу вызывает истерику со стороны Трампа и оппозиции, которые начинают говорить, что администрация Байдена вовлекает США в непосредственную войну с ядерным государством. А это достаточно чувствительно к его позициям, поэтому они ничего официально не хотят объявлять», - объясняет Тарас Загородний.

С этим, кстати, отмечает политолог, связанно заявление Зеленского в День независимости США, адресованное непосредственно Байдену, что, хорошо, мы понимаем, что вы не принимаете нас в НАТО до освобождения всех территорий, но дайте перспективу, которая будет вдохновлять наше войско. По его мнению, это способ выбить у США больше оружия. То есть, объясняет эксперт, это выглядит так: либо мы будем каждый день спрашивать, когда вступление в НАТО, либо дайте истребители, что даст больше возможностей для контрнаступления.

«В статье Залужного в The Washington Post он высказал претензии: уважаемые, так мы по стандартам НАТО воюем или не по стандартам НАТО воюем? А стандарты НАТО предполагают, что без воздушного превосходства никакого наступления не будет. То есть, он показывает, что Украину заставляют воевать не по стандартам НАТО. Поэтому достаточно правильная позиция, надо давить на этих фронтах», – утверждает Тарас Загородний.

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