Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков объяснил, что пригожин не столько хотел захватить власть в ходе мятежа, сколько сохранить чвк «вагнер» от закрытия.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Было принято решение закрыть чвк «вагнер», а поскольку без чвк «вагнер» пригожин мало что из себя представляет, все недруги его, враги внутри системы быстро бы его уничтожили. Когда уже прилетели боеприпасы на его военные базы, он понял, что для него это вопрос выживания, поэтому пошел ва-банк, дальше уже вопрос договоренностей», - рассказывает Дмитрий Гудков.

По мнению гостя программы, у пригожина не было цели захватить власть, скорее речь шла о том, чтобы потребовать оставить в покое чвк «вагнер» и сохранить финансирование. Сейчас, констатирует политиу, он по крайней мере на время этой цели добился.

«А пока они договорились, но я думаю, что договоренности соблюдаться не будут, путин все равно пригожина не простит, но то, что он встретился, пока о чем-то с пригожиным договорился, свидетельствует о взаимной зависимости друг от друга», - отмечает Дмитрий Гудков.

Как размышляет эксперт, путина что-то останавливает от сведения счета, видимо, пригожин что-то знает про путина, например, где хранятся его деньги в Африке или какую-то информацию об офшорах, агентах в странах. То есть, утверждает он, видимо, пригожин понять путину, что в случае, если с ним что-то произойдет, информация окажется там, где она не должна оказаться.

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