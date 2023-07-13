После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета заключило договоров на 6,6 млн грн по проведению семинаров, тренингов, учебных программ, школ и внедрению инновационных проектов.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, ссылаясь на данные из системы публичных закупок ProZorro, пишет сайт Ньюзрум.

В том числе 394 тыс. грн. было выделено на организацию и проведение танцевального фестиваля "Несокрушимый DANCE". Он состоялся 18 июня под названием All Stars Birthday Party и был посвящен 17-летию основания этой танцевальной школы и городу Харькову. На этом событии основатель школы Александр Секирин вручил благодарности руководству Департамента по делам семьи, молодежи и спорта и Управлению инновационного развития и имиджевых проектов за весомый вклад в развитие танцевальной культуры и поддержку украинцев на пути к победе, мотивацию и несокрушимость.

Обращает внимание, что с этой же школой танцев подписали договор на 198 тыс. грн. по организации и проведению учебной программы для предпринимателей из креативных индустрий "Бизнес в условиях военного положения". Эта программа рассчитана на предпринимателей креативных индустрий Харькова и владельцев студий дизайна, архитектуры и художественного искусства, танцевальных школ, музыкальных и вокальных студий, школ изучения иностранных языков, центров развития детей, школ актерского мастерства.

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464 тыс. грн. выделили ФЛП Виноградов Владимир Борисович на внедрение и сопровождение инновационных проектов по работе с графикой и изображением в проекте NFT. 60 тыс. грн. – поставка товаров для награждения участников учебной программы "Менеджмент и предпринимательство в NFT". При этом, договор на 103 тыс. грн. о проведении и организации самой программы – разорвали.

в 656,6 тыс. грн. стоило проведение Школы социального проектирования и грантрайтинга Open grant school, а также углубленного курса по управлению проектами для выпускников школы грантрайтинга Open grant academy. Для выпускников школы грантрайтинга закупили 30 свитшотов по 1250 грн. за шт.

320,5 тыс. грн. выделили на проведение Школы волонтеров Open Volunteer School, в рамках которой для награждения участников закупили 40 PowerBank по 1600 грн.

196 тыс. грн. – проведение учебной программы "Финансовая грамотность в условиях военного и послевоенного положения".

189 тыс. грн. – проведение учебной программы "Базовые навыки в сфере IT" («IT basic skills»).

148 тыс. грн. – создание и сопровождение интернет-ресурса Харьковского городского совета по имиджевой, инновационной и инвестиционной деятельности «Create Kharkiv».

Серия тренинга для представителей территориальной обороны обошлась в 369 тыс. грн. Среди расходов были кепки по 850 грн. и фонарики по 1260 грн. за шт.

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Также в прошлом году на 2,6 млн. грн. были заключены договоры на разработку программного обеспечения для БПЛА. В частности, деньги заплатили за предоставление услуг в сфере информатизации разработки автоматизированных систем управления полетами БПЛА, обеспечения для наземных средств обеспечения полетов и испытаний авиационной техники БПЛА, разработки пакетов программного обеспечения для работы с графикой и изображениями.

Договоры заключили с ФОО Зайцев Виталий Егорьевич. Соглашения в системе публичных закупок ProZorro не опубликованы.

Также с этим предпринимателем был заключен договор на 299 тыс. грн. по услугам организации и проведению презентации – выставки проектов представителей харьковского стартап движения потенциальным инвесторам «Startup demo day». Все сделки были совершены без процедуры проведения открытых торгов.

Виталий Зайцев является директором ООО Харьковский технологический университет Шаг. По информации СМИ, еще в прошлом году "Компьютерная академия "Шаг" работала на территории РФ.

Управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета уже много лет возглавляет Виктория Греческая-Миргородская. В августе 2022 года она получила от заместителя командующего группировкой войск «Харьков» награду «За оборону города-Героя Харьков».

Еще около 3 млн. грн. на проведение спортивных мероприятий, соревнований, учебных программ потратил непосредственно Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета. Его директором является Александр Власенко, бывший телохранитель покойного Геннадия Кернеса, а затем и мэра Игоря Терехова.

Первый договор после полномасштабного российского вторжения в Украину Департамент заключил в октябре 2022 года по приобретению наград.

В конце прошлого года, кроме покупки планшетных компьютеров на 1,5 млн. грн. и закупок брендированной, сувенирной продукции, рюкзаков, рамок, наград на 144,8 тыс. грн. заключили договор о проведении Фестиваля брейкданс культуры "Битва Харькова" и на 111 тыс. грн. по проведению Гала-встречи "Kharkiv Sport City".

Также выделили 340 тыс. грн. на проведение учебных курсов для спортивных организаций, федераций и ассоциаций Kharkiv Sport Academy спортивный маркетинг, спортивный менеджмент, 215 тыс. грн. – спортивных тренировок «Тренируйся с нами!», 127,3 тыс. грн. – на проведение Харьковских киберспортов лиг и др.

Департамент закупил кепки по 800 грн за шт, свитшоты – по 1500 грн, а также блокноты по 650 грн. за шт.