Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак объяснил, что результаты саммита в Вильнюсе были ожидаемы, у стран НАТО есть причины не принимать пока Украину в Альянс.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Я никаких чудес не ждал, о чем говорил честно, открыто, прагматично, давая аргументацию своим мыслям, своему анализу, что никакого чуда не будет, потому что на таких геополитических событиях не бывает чудес и мало места фокусам», - подчеркивает Дмитрий Спивак.

Как напоминает гость программы, он говорил, что на саммите в НАТО Украину не возьмут, потому что против, как это не парадоксально, те страны, которые поддерживают нас больше всего в военной сфере, - это США и Германия. В то же время эксперт подчеркивает, это не зрада и не потому, что они такие плохие, на это есть причины. В частности, у Германии сильные исторические связи с рф, она стала экономическим лидером Европы на дешевых российских энергоносителях.

«Им хочется возобновить свои экономические связи с россией, потому что нет в мире нигде дешевого газа. Америка не продает даже своим партнерам газ по дешевке, Америка зарабатывает. Поэтому немцы теряют, поэтому ЕС сегодня на гране срыва, поэтому в Париже штурмуют, сжигают, там чуть ли не революция, она может перекатится в Берлин. Это позиция Германии. Поэтому они будут помогать нам и давать пакеты помощи и так далее, но не хотят они воевать», - объясняет Дмитрий Спивак.

Что касается США, рассказывает он, то их внешнеполитическая доктрина заключалась, заключается и будет заключаться в том, что, какие бы сложные и почти вражеские отношения не были у Вашингтона с москвой, они все равно оставляют дверь для коммуникации открытой. К тому же, добавляет эксперт, приглашение Украины в НАТО сразу закроет эту дверь и американцам придется воевать, а они этого не хотят.

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