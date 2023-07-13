Об этом он рассказал в блоге Олеся Дония.
«Во-первых, сегодня как раз тот самый день, когда нужно не говорить, а строить, акселерировать все эти процессы, которые проходили 32 года. Потому что во время войны как никогда остро встает вопрос, что будет после победы, в которую ми все абсолютно верим, и какая это страна будущего?», - заявляет Евгений Уткин.
Как рассказывает гость программы, еще в конце 90-х годов они сделали клуб любителей будущего, создали институт, давали некое образование, начиная с 1998-1999 они собираются каждый месяц раз в четверг и говорят о будущем. Также он отмечает, что присоединился к этой инициативе, потому что у него всегда был вопрос, а что такое Украина вообще и какая у нее миссия.
«Для себя я сформулировал эту миссию уже очень давно, и я считаю, что она сейчас как раз реализуется. Наша миссия – это поменять то, что называлось 1/6 планеты, это исчадье ада, которое мы сегодня видим, и сделать планету без рашистской нацистской идеи», - подчеркивает Евгений Уткин.
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Как сообщала Politeka, Жирнов объяснил, что сегодня даже любая башня кремля может убрать путина, поскольку от его самодурства устали уже все элиты.
Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, могут ли в НАТО взять часть территории Украины.