Военный эксперт Иван Ступак объяснил, что у российской армии нет связи с политическим руководством, поэтому она плохо представляет себе последствия своих действий.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает эксперт, россиянам все равно, что происходит в мире, пусть саммит, форум, симпозиум, а они стреляют. К тому же, добавляет он, такое ощущение, что они с еще большей бесноватостью перед такими мероприятиями атакуют, и этим еще больше дают уверенности западным партнерам, что нам надо давать еще больше оружия, потому что россия сошла с ума, слетела с катушек.

«Пояснить логику рф частично могу. Первое – они сожгли за собой уже все мосты. Больше или меньше атаковать? Горит сарай, гори и хата. И вот они бьют нас постоянно ракетами, шахедами, не оглядываясь ни на что другое», - объясняет Иван Ступак.

Вторая составляющая, продолжает он, это то, что российская армия не имеет больших контактов с политическим руководством и не понимает последствий. Например, рассказывает эксперт, даже подрыв Каховской дамбы: они подорвали, а потом говорили, что не знали, что там вверху по течению стоит ЗАЭС, которая тоже завязана на эту воду, не знали, что из-за этого будут проблемы с водой в Крым.

«То есть у них есть военная задача, это нужно сделать, а что слева, справа, сверху, снизу, как это повлияет на другие процессы, мне кажется, они вообще не заморачиваются и вообще на это внимание не обращают. Хотя политика с военными всегда должна быть в связке, что делать, что не делать, когда делать, когда не делать. Это важно, но это же россия», - заключает Иван Ступак.

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