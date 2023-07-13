Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».
Как отмечает эксперт, россиянам все равно, что происходит в мире, пусть саммит, форум, симпозиум, а они стреляют. К тому же, добавляет он, такое ощущение, что они с еще большей бесноватостью перед такими мероприятиями атакуют, и этим еще больше дают уверенности западным партнерам, что нам надо давать еще больше оружия, потому что россия сошла с ума, слетела с катушек.
«Пояснить логику рф частично могу. Первое – они сожгли за собой уже все мосты. Больше или меньше атаковать? Горит сарай, гори и хата. И вот они бьют нас постоянно ракетами, шахедами, не оглядываясь ни на что другое», - объясняет Иван Ступак.
Вторая составляющая, продолжает он, это то, что российская армия не имеет больших контактов с политическим руководством и не понимает последствий. Например, рассказывает эксперт, даже подрыв Каховской дамбы: они подорвали, а потом говорили, что не знали, что там вверху по течению стоит ЗАЭС, которая тоже завязана на эту воду, не знали, что из-за этого будут проблемы с водой в Крым.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Массированный ракетный удар, десятки жертв: опубликовано фото изверга, отдавшего приказ
Трагедия произошла с защитниками на Ровенщине, есть погибшие и раненные: что известно
"Никого больше не осталось": 23-летний Иван погиб вместе со всей семьей
Взрывы под Киевом, россияне атаковали "Шахедами": что известно о последствиях
«То есть у них есть военная задача, это нужно сделать, а что слева, справа, сверху, снизу, как это повлияет на другие процессы, мне кажется, они вообще не заморачиваются и вообще на это внимание не обращают. Хотя политика с военными всегда должна быть в связке, что делать, что не делать, когда делать, когда не делать. Это важно, но это же россия», - заключает Иван Ступак.
Как сообщала Politeka, Шарп назвал главных поставщиков боеприпасов Украине.
Также Politeka писала о том, что экс-глава Службы внешней разведки рассказал о работе иностранных разведок на территории Украины.