Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что зерновое соглашение сегодня дает Украине не только деньги, но и 3 миллиона рабочих мест, поэтому ее продление сегодня нам очень нужно.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как рассказывает эксперт, за это время Украина отгрузила 38 миллионов тонн зерновых культур, из них 33 миллиона тонн отгрузили через порт, что очень тяжело физически, но нам важен этот канал.

«И это очень мощный канал, через который мы получаем сейчас деньги, это около 1-1,5 миллиарда долларов каждый месяц. Также хочу сказать, что это позволяет дышать нашей экономике. Во-вторых, это 3 миллиона человек работающих в этой области, они платят налоги, это люди, работающие в пользу нашей страны», - отмечает Георгий Биркадзе.

Сейчас, продолжает он, Украина страхует на 547 миллионов долларов это соглашение, чтобы можно было заходить кораблям и загружаться. Кроме этого, добавляет эксперт, Украина также прорабатывает другой путь, чтобы можно было отгружать зерно по Дунаю, если закроется этот коридор.

«Но я уверен, что с сегодняшним курсом, инфляцией, проседанием турецкой лиры, Турция и Эрдоган сделают все, чтобы это соглашение дальше работало», - утверждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, могут ли у НАТО взять часть территории Украины.

Также Politeka писала, что Биркадзе рассказал, сколько стран НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс.