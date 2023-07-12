Выступая с трибуны в Верховной Раде Украины, народный депутат Арсений Пушкаренко подчеркнул, что Региональные офисы международного сотрудничества должны стать ключевым окном для налаживания сотрудничества между регионами, общинами и международными партнерами.

Он также напомнил, что в апреле этого года в Киеве состоялся Международный саммит городов и регионов, объединивший представителей 250 муниципалитетов из более чем 50 стран мира. На этом мощном и представительном мероприятии был подписан ряд двусторонних договоренностей между украинскими регионами, городами, общинами и иностранными партнерами, а также представлена ​​концепция Регионального офиса международного сотрудничества.

«Стратегическая задача таких офисов – реализация формулы Президента Украины Владимира Зеленского «Иностранная страна патронирует в восстановлении конкретный регион или город». И собственно эти офисы призваны координировать этот процесс, быстрее и эффективнее реализовывать программы поддержки и развивать горизонтальные связи», — подчеркнул заместитель председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Арсений Пушкаренко напомнил, что у Украины уже есть успешный кейс «Эстония – Житомирщина». Когда Эстонская Республика, взяв шефство над Житомирской областью, восстанавливает объекты инфраструктуры в этом регионе и оказывает всестороннюю помощь. Поэтому важно масштабировать этот опыт. Тем более что уже есть страны, которые определились с городами и регионами, восстановление которых они готовы патронировать. Например, Латвия уже занимается Черниговщиной, Чехия – Днепропетровщиной, а Дания взяла под свой патронат город Николаев.

«В свою очередь, Региональные офисы международного сотрудничества должны обеспечивать координацию международной помощи и способствовать привлечению инвестиций на местах. Причем речь идет как об иностранных городах и муниципалитетах, так и о частном бизнесе. Ведь сегодня очень важно, чтобы в Украину пришел частный инвестор, который будет стимулировать восстановление экономики в разных регионах нашей страны», — подчеркнул Арсений Пушкаренко.