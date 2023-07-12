G7 объявила о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, в том числе о поставках оружия.

Страны G7 согласовали долгосрочные гарантии безопасности, направленные на защиту от предстоящей агрессии со стороны России. План направлен на то, чтобы помочь Украине построить войско, способное защитить себя и сдержать наступление в будущем.

Текст документа, согласованного в рамках саммита НАТО в Вильнюсе, был опубликован Financial Times.

Обязательства, к которым страны, не входящие в G7, также приглашены присоединиться, будут включать поставки "современной военной техники на суше, в воздухе и на море", подготовку украинских военных, обмен разведданными и помощь в сфере киберзащиты.

В обмен на это Украина обязуется провести реформы, в том числе судебную систему и гражданский контроль за вооруженными силами.

Ранее президент Зеленский признал, что Украина не может быть членом НАТО, пока идет война, однако до тех пор надеется на юридически оформленные гарантии безопасности стран G7 для Украины, которые могут стать «зонтиком защиты».





Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что, когда пригожин и «вагнер» не собираются в Беларусь, они могут готовить новый бунт для свержения власти в России .

Также Politeka писала о том, что Кушнир рассказала, каких гарантий безопасности будет ждать Украина на саммите НАТО .