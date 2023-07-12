от 1 января 2024 г., согласно действующему законодательству, начнется второй этап так называемой земельной реформы.
На рынок воюющей Украины будут допущены не только физические, но и юридические лица и будет увеличен размер земли, которую можно приобрести - до 10 тысяч гектаров!
Убежден, что запуск полноценного рынка земли для юридических лиц (опосредованно и для иностранцев) в условиях военного положения не только рискован, но и вреден.
Сегодня реальные земледельцы – представители малого и среднего бизнеса в экстремальных условиях не только ведут хозяйствование, но и активно помогают фронту.
Эти же национальные агропроизводители испытывают серьезные проблемы с логистикой, недобросовестной конкуренцией фермеров соседних государств и соответственно низкой ценой на аграрную продукцию внутри страны.
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Следует также упомянуть и неконтролируемый процесс так называемой оптимизации, а точнее массового закрытия библиотек, школ, больниц, домов культуры, детско-спортивных школ… в сельской местности. Можно только представить состояние ОГРАНИЧЕНИЯ украинских сел и городков (бывших райцентров), когда каких-то местных фермеров и агрофирм заменят крупные агрохолдинги из столиц и оффшоров?!
Именно поэтому наша команда ПОДДЕРЖИТ предложение о продлении срока ограничения для продажи земель сельскохозяйственного назначения и отсрочки 2 этапа земельной реформы, по меньшей мере, до завершения военного положения.
А тем временем наш Фонд «РОДНАЯ СТРАНА» совместно с Национальным историко-этнографическим заповедником «ПЕРЕЯСЛАВ» и местными фермерами Киевщины присоединяется к сакральному украинскому действу - жатве и проведет давний обряд ЗАЖИНКИ-2023🌾💙💛
Как говорит украинская народная мудрость времен войны:
«БУДЕТ ХЛЕБ – БУДЕТ И ПОБЕДА!»