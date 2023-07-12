Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.

Сегодня - День Петра Павла и это давний народный знак, что настала пора жатвы. Недаром говорится, что «Святой Петр рожь зажинает…» Именно этого святого украинцы считали покровителем и охранником поля и будущего урожая.

Поэтому в такой знаковый день хотел напомнить о другой НЕДОБРОЙ НОВОСТИ для украинского села, земледельцев и вообще Украины: