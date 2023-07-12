Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку выражать свою позицию.
Сегодня - День Петра Павла и это давний народный знак, что настала пора жатвы. Недаром говорится, что «Святой Петр рожь зажинает…» Именно этого святого украинцы считали покровителем и охранником поля и будущего урожая.
Поэтому в такой знаковый день хотел напомнить о другой НЕДОБРОЙ НОВОСТИ для украинского села, земледельцев и вообще Украины:

от 1 января 2024 г., согласно действующему законодательству, начнется второй этап так называемой земельной реформы.

На рынок воюющей Украины будут допущены не только физические, но и юридические лица и будет увеличен размер земли, которую можно приобрести - до 10 тысяч гектаров!

Убежден, что запуск полноценного рынка земли для юридических лиц (опосредованно и для иностранцев) в условиях военного положения не только рискован, но и вреден.

Сегодня реальные земледельцы – представители малого и среднего бизнеса в экстремальных условиях не только ведут хозяйствование, но и активно помогают фронту.

Эти же национальные агропроизводители испытывают серьезные проблемы с логистикой, недобросовестной конкуренцией фермеров соседних государств и соответственно низкой ценой на аграрную продукцию внутри страны.

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Следует также упомянуть и неконтролируемый процесс так называемой оптимизации, а точнее массового закрытия библиотек, школ, больниц, домов культуры, детско-спортивных школ… в сельской местности. Можно только представить состояние ОГРАНИЧЕНИЯ украинских сел и городков (бывших райцентров), когда каких-то местных фермеров и агрофирм заменят крупные агрохолдинги из столиц и оффшоров?!

Именно поэтому наша команда ПОДДЕРЖИТ предложение о продлении срока ограничения для продажи земель сельскохозяйственного назначения и отсрочки 2 этапа земельной реформы, по меньшей мере, до завершения военного положения.

А тем временем наш Фонд «РОДНАЯ СТРАНА» совместно с Национальным историко-этнографическим заповедником «ПЕРЕЯСЛАВ» и местными фермерами Киевщины присоединяется к сакральному украинскому действу - жатве и проведет давний обряд ЗАЖИНКИ-2023🌾💙💛

Как говорит украинская народная мудрость времен войны:

«БУДЕТ ХЛЕБ – БУДЕТ И ПОБЕДА!»