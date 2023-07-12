Правительство Германии отказалось от создания в Польше центра по ремонту танков Leopard, которые были переданы Украине.

Об этом пишет издание Handelsblatt по информации источников, знакомых ситуацией.

По данным собеседников, причиной такого решения стали завышенные ценовые ожидания польской стороны.

Отмечается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

В то же время, издание отмечает, что Украине срочно нужен способ отремонтировать поврежденную западную технику на фоне контрнаступательных операций ВСУ.

Танк Leopard — это серия немецких боевых танков, разработанных компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Leopard был разработан в 1960-х годах и был одним из самых современных танков своего времени.

Существует несколько вариантов танка Leopard, каждый из которых имеет свою модификацию. Наиболее известные модели включают Leopard1 и Leopard 2.

Leopard 1 был первым танком из серии и был принят на вооружение немецкой армии в 1965 году. Он был экспортирован во многие страны и использовался во многих конфликтах. Leopard 1 имел сравнительно легкую броню и оснащался 105-мм пушкой.

Leopard 2 был разработан в 1970-х годах и представляет собой более современную и мощную версию танка. Он имеет более тяжелую броню и оснащен 120-мм пушкой, способной стрелять различными типами снарядов. Leopard 2 также обладает современной системой управления огнем, улучшенной мобильностью и защитой.

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