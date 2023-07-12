Об этом пишет издание Handelsblatt по информации источников, знакомых ситуацией.
По данным собеседников, причиной такого решения стали завышенные ценовые ожидания польской стороны.
Отмечается, что официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
В то же время, издание отмечает, что Украине срочно нужен способ отремонтировать поврежденную западную технику на фоне контрнаступательных операций ВСУ.
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Танк Leopard — это серия немецких боевых танков, разработанных компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Leopard был разработан в 1960-х годах и был одним из самых современных танков своего времени.
Существует несколько вариантов танка Leopard, каждый из которых имеет свою модификацию. Наиболее известные модели включают Leopard1 и Leopard 2.
Leopard 1 был первым танком из серии и был принят на вооружение немецкой армии в 1965 году. Он был экспортирован во многие страны и использовался во многих конфликтах. Leopard 1 имел сравнительно легкую броню и оснащался 105-мм пушкой.
Leopard 2 был разработан в 1970-х годах и представляет собой более современную и мощную версию танка. Он имеет более тяжелую броню и оснащен 120-мм пушкой, способной стрелять различными типами снарядов. Leopard 2 также обладает современной системой управления огнем, улучшенной мобильностью и защитой.
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