Первые истребители F-16 могут предоставить Украине только в конце марта следующего года.
Об этом стало известно во время саммита НАТО.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что в августе Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов.
"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16 с 11 странами.
В Меморандуме говорится, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения.
Кроме того, в программу можно будет включить и другие типы истребителей. Также коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полностью функциональных возможностей F-16.
Кроме Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
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