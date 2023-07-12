Украине придется ждать поставок F-16 до следующего года.

Первые истребители F-16 могут предоставить Украине только в конце марта следующего года.

Об этом стало известно во время саммита НАТО.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что в августе Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов.

"Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе Украина подписала меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16 с 11 странами.

В Меморандуме говорится, что украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения.

Кроме того, в программу можно будет включить и другие типы истребителей. Также коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полностью функциональных возможностей F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.





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