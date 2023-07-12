Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что НАТО заинтересовано в Украине, поскольку у них нет ни одной страны с таким опытом.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как отмечает эксперт, сегодня 23 страны НАТО поддерживают Украину на бумаге, то есть у нас подписаны документы, а с остальными, пусть там с Венгрией, Грецией, Албанией и т.д., вопрос обязательно решится, потому что все равно политику диктует США.

«Когда мы освободим нашу страну от российских оккупантов, я уверен, мы можем и не просить вступление в НАТО, потому что НАТО придет к нам и будет просить. Я сейчас не шучу, не хочу надувать паруса, хочу объяснить, что сейчас в нашей стране миллион парней, мужчин, имеющих опыт защиты страны», - заявляет Георгий Биркадзе.

Чтобы не быть голословным, эксперт отмечает, что у НАТО нет никакой другой такой страны, поэтому он убежден, что Альянс действительно заинтересован во вступлении Украины. К тому же, добавляет эксперт, вот сколько стран вступало в НАТО по ПДЧ, а для нас его уже отменили, это о чем-то и говорит.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что, раз пригожин и «вагнер» не собираются в беларусь, они могут готовить новый бунт для свержения власти в россии.

Также Politeka писала о том, что Кушнир рассказала, каких гарантий безопасности ждать Украине на саммите НАТО.