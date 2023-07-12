Об этом он рассказал на своем канале.

«Мне кажется, главной темой переговоров Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана стал вопрос не о НАТО, а все-таки о зерне, о зерновой сделке», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Эрдоган очень заинтересован в продлении зерновой сделки, которая закончится 17 июля. Как отметил Дмитрий Спивак, для Эрдогана важно любыми способами сохранить эту сделку, потому что без нее он потеряет свою геополитическую роль главного переговорщика.

«На этой же встрече Эрдоган сказал, что путин будет в Турции в августе, они поговорят и о зерновой сделке, и об обмене пленных. В общем, Эрдоган продолжает стараться быть одним из хэдлайнеров вот этого посреднического миротворческого процесса», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Турция наконец сделала выбор между россией и Западом: «Путин у Эрдогана уже в кармане».

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