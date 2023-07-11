Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что НАТО предоставит Украине военную помощь, как когда предоставляло Израилю.

Об этом он рассказал на своем канале.

«На саммите нас не примут в НАТО, и мы не услышим четкого приглашения с определенной датой и алгоритмами действий. Они только создадут Совет Украина-НАТО. Наверное, подпишут какие-то меморандумы, пообещают поддержку Украине на 5 или 10 лет», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, впервые Байден заговорил о том, что НАТО предоставит Украине поддержку, как когда-то представляли Израилю. Как отметил Дмитрий Спивак, скорее всего предоставление этой помощи – это и есть главное решение стран, которые принимают участие на саммите НАТО.

«Будет предоставлен некий пакет гарантий по прообразу США-Израиль. То есть будет предоставлено вооружение, технологии и так далее», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, оккупанты решили усилить террор Украины к саммиту НАТО: украинцам указали на одну тревожную деталь.

Также Politeka сообщала, что НАТО готово отбивать угрозу рф военным путем: Турция сделала решающий шаг.













































































