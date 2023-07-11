Об этом он рассказал на своем канале.
«На саммите нас не примут в НАТО, и мы не услышим четкого приглашения с определенной датой и алгоритмами действий. Они только создадут Совет Украина-НАТО. Наверное, подпишут какие-то меморандумы, пообещают поддержку Украине на 5 или 10 лет», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, впервые Байден заговорил о том, что НАТО предоставит Украине поддержку, как когда-то представляли Израилю. Как отметил Дмитрий Спивак, скорее всего предоставление этой помощи – это и есть главное решение стран, которые принимают участие на саммите НАТО.
«Будет предоставлен некий пакет гарантий по прообразу США-Израиль. То есть будет предоставлено вооружение, технологии и так далее», - заявил Дмитрий Спивак.
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