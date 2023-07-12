Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Он упоминал историю с Германией. История с Германией – это чистая разводка, скажу сразу. Начинает рассказывать о том, что Германия была разделена… Скажу сразу, что это сказки для тех, кто вообще не знает историю, как ФРГ вступала в НАТО», - утверждает Тарас Загородний.

По его мнению, это все разводки, лучше бы нам сейчас дать оружие, F-16 50 штук с топлезаправщиками, радарами и вооружением, а потом мы будем выяснять, как и кто будет вступать в НАТО, поскольку идея экс-генсека НАТО нереализуема.

«Если так все хорошо, так а почему Грузию в НАТО до сих пор не приняли, когда она была готова к этому? Сейчас, возможно, там есть нюансы по правительству, но тогда нет. А все потому, что там оккупированные территории», - рассуждает Тарас Загородний.

Как объясняет эксперт, в НАТО не принимают страны без целостности, без четкой гарантии, что россия будет придерживаться договоренностей, ведь надо четко понимать, на какую территорию распространяется 5-ая статья, должна быть демаркация границы.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что, раз пригожин и «вагнер» не собираются в беларусь, они могут готовить новый бунт для свержения власти в россии.

Также Politeka писала о том, что Левусь рассказал, от чего зависит, когда Украина получит приглашение в НАТО.