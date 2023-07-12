Бывший агент КГБ Сергей Жирнов объяснил, что сегодня даже любая башня кремля может убрать путина, поскольку от его самодурства устали уже все российские элиты.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как отмечает гость программы, вся эта история с мятежом пригожина – это то, чего не ожидал путин, это то, о чем мы все говорили, что путин будет снят путем государственного переворота.

«Любая диктатура, если она завязывает гайки, осложняет народный гнев на какую-то революцию. В кремле, в замке дворцовый переворот – это логика абсолютно любой диктатуры», - подчеркивает Сергей Жирнов.

По его мнению, на самом деле сместить путина под силу любой из башен кремля, поскольку от него уже все порядком устали. Как объясняет бывший агент КГБ, речь идет не о том совке, который становит электорат путина, а об элитах, которые устали от его самодурства.

«владимир владимирович стал самодуром, слушает только себя, ему нельзя ничего показать, ему нельзя ничего доказать, ему в папочках нужно приносить только то, что ему нравится, на все, что не нравится, он топает ножкой и говорит, что все дураки, ничего не понимают, он один все понимает», - объясняет Сергей Жирнов.

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