Об этом он рассказал на своем канале.
«Путин исчезает, он не хочет отвечать за последствия своих действий. И он пытается избегать любых важных решений, об этом уже знают все и в мире, и в Украине, и в россии. То есть, он не руководит ситуацией, он плывет по течению», - сообщил Александр Кочетков.
По словам политтехнолога, путин начал страшную и роковую для россии войну, а сейчас максимально пытается умывать руки и не вмешиваться в это. Как отметил Александр Кочетков, в начале войны путин пытался даже самостоятельно руководить военными соединениями, а сейчас скрывается за спинами других.
«Путин сейчас пытается спрятаться от любой угрозы», - добавил Александр Кочетков.
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Как писала ранее Politeka, политолог-международник Александр Краев объяснил, как мятеж пригожина повлиял на путина: «Паранойя оправдалась, его предали самые близкие».
Также Politeka сообщала, что 11 июля станет для россии плохим днем, появились детали: «Серьезное событие...».