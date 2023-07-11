Политтехнолог Александр Кочетков сообщил, что путин хоть и начал войну, однако сейчас пытается максимально в нее не вмешиваться.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Путин исчезает, он не хочет отвечать за последствия своих действий. И он пытается избегать любых важных решений, об этом уже знают все и в мире, и в Украине, и в россии. То есть, он не руководит ситуацией, он плывет по течению», - сообщил Александр Кочетков.

По словам политтехнолога, путин начал страшную и роковую для россии войну, а сейчас максимально пытается умывать руки и не вмешиваться в это. Как отметил Александр Кочетков, в начале войны путин пытался даже самостоятельно руководить военными соединениями, а сейчас скрывается за спинами других.

«Путин сейчас пытается спрятаться от любой угрозы», - добавил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, политолог-международник Александр Краев объяснил, как мятеж пригожина повлиял на путина: «Паранойя оправдалась, его предали самые близкие».

Также Politeka сообщала, что 11 июля станет для россии плохим днем, появились детали: «Серьезное событие...».